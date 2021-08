Medico vaccinato con due dosi positivo al Covid

Un medico del pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano Calabro è risultato positivo al Covid in seguito ad un tampone effettuato dopo che il sanitario aveva accusato sintomi influenzali compatibili col virus. Il medico, vaccinato con entrambe le dosi, non è ricoverato e ha sintomi lievi.

Il pronto soccorso è stato chiuso per consentire la procedura di bonifica e sanificazione del reparto. Sono in corso anche accertamenti per verificare eventuali contatti del medico con il personale sanitario del nosocomio.

Fino alla riapertura del reparto i pazienti dovranno recarsi nel pronto soccorso dell’ospedale di Rossano.

