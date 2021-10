Regionali in Calabria, hanno votato i 4 candidati alla presidenza

Ai Lettori Secondo Piano News non riceve finanziamenti pubblici come i grandi e piccoli media mainstream sovvenzionati a pioggia dallo Stato. Pertanto chiediamo gentilmente ai nostri lettori un contributo che può permetterci di sopravvivere e continuare a offrire una informazione vera, libera e corretta. Grazie!

SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM

Si sono recati verso mezzogiorno alle urne per esprimere il loro voto i candidati presidenti della Regione Calabria. Amalia Bruni, del centrosinistra e Movimento 5 Stelle, ha votato nella sezione 66 a Lamezia Terme. “Ho fatto il mio dovere” ha detto uscendo dal seggio.

Il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto, sì è recato in una scuola elementare di Cosenza accompagnato dalla figlia. “Oggi mia figlia ha votato per la prima volta. Il voto più bello” ha scritto su fb.

Il candidato indipendente Mario Oliverio ha espresso il voto nella sezione 13 dell’istituto Dante Alighieri di San Giovanni in Fiore.

In mattinata ha votato a Napoli, nella scuola Quarati al Vomero, Luigi de Magistris. Poi la partenza per la Calabria. L’ex pm e ormai ex sindaco di Napoli, è candidato alla presidneza in Calabria sostenuto da un polo civico.