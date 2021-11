Calabria, il presidente Occhiuto vara la sua giunta. Non c’è Spirlì

Lunedì sera il governatore ha nominato l'esecutivo. Come vicepresidente c'è Giusy Princi, di Forza Italia, al posto del leghista Spirlì che nella trascorsa legislatura aveva fatto il presidente facente funzioni dopo la scomparsa di Jole Santelli. Il suo nome era dato per certo come "ticket" in sede di candidatura.

1 di 9

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha nominato la sua Giunta. L’esecutivo, politico, è composto da sei assessori: tre di Forza Italia, due di Fratelli d’Italia ed uno della Lega.

Vicepresidente dell’esecutivo è stata nominata Giusy Princi, di Forza Italia, “alla quale ho delegato – afferma Occhiuto – le seguenti materie: Istruzione, Università, Ricerca, Lavoro e Formazione professionale; Bilancio e Azioni di sviluppo per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Non c’è il leghista Nino Spirlì, ex presidente facente funzioni il cui nome era dato come “ticket” con Occhiuto in sede di candidatura. Spirlì comunque sarà chiamato a Roma da Salvini per collaborare con il Carroccio a livello nazionale.

Gli assessori della giunta Occhiuto sono Gianluca Gallo, di Forza Italia, con delega all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione; Aree rurali; Fausto Orsomarso, di Fratelli d’Italia, con delega al Turismo, Marketing territoriale e Mobilità; Tilde Minasi, della Lega, con delega alle Politiche sociali; Rosario Varì, di Forza Italia, con delega allo Sviluppo Economico e agli Attrattori culturali; Filippo Pietropaolo, di Fratelli d’Italia, con delega all’Organizzazione della burocrazia regionale ed alle Risorse umane”.

“A questo elenco – dice ancora il presidente della Regione Calabria – manca un ultimo assessore dal profilo tecnico, una personalità che ci darà un contributo fondamentale il cui nominativo sarà comunicato nei prossimi giorni”.

Nominata la giunta, adesso è atteso il primo consiglio regionale (da tenersi a breve), dove il presidente Occhiuto presenterà all’assemblea il suo programma politico. In quella sede dovrebbe essere eletto anche il presidente del Consiglio regionale (probabile il leghista Mancuso) e l’ufficio di presidenza, poi la surroga degli esponenti politici nominati assessori con i primi dei non eletti.