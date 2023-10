Incontro del presidente Succurro con il nuovo Questore di Cosenza Cannizzaro

Visita istituzionale del nuovo Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, al Palazzo della Provincia per un primo incontro e un confronto cordiale con il Presidente Rosaria Succurro.

Il colloquio, che si è tenuto nella mattinata di oggi mercoledì 4 ottobre, è servito per confrontarsi sulla realtà del vasto e complesso territorio provinciale per il quale – ha sottolineato il Presidente Succurro – «non mancheranno ausilio e sinergie tra istituzioni per presidiarlo e renderlo più sicuro».

Nel corso dell’incontro Rosaria Succurro ha quindi assicurato al Signor Questore la massima collaborazione da parte della Provincia per portare avanti un percorso di legalità e sicurezza, in un indispensabile lavoro di squadra necessario per programmare interventi mirati per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole.

«Sono convinta che la sinergia istituzionale rappresenti uno snodo fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità», ha concluso il Presidente Succurro rinnovando al Signor Questore Giuseppe Cannizzaro l’augurio di buon lavoro «da parte mia e dell’amministrazione che rappresento».

Il Questore di Cosenza, nel consueto giro di incontri istituzionali, ha anche incontrato il sindaco di Cosenza Franz Caruso.