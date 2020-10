Trovato con droga e materiale esplodente, arrestato

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Poliziotti della Squadra mobile della Questura di Crotone hanno arrestato un uomo di 52 anni, Andrea Gallelli, residente ad Isola di Capo Rizzuto, perché ritenuto responsabile di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, di detenzione abusiva di armi e detenzione abusiva di precursori di esplosivi.

A seguito di una perquisizione domiciliare in località Ventarola di Isola l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente quasi 370 grammi di marijuana, un caricatore per arma da fuoco, 25 cartucce vuote e vario materiale per la produzione e confezionamento di materiale esplodente.

In particolare, oltre a numerosissime scatole e barattoli contenenti polveri esplosive e spezzoni di miccia, sono state rinvenute e sequestrate 24 bombe carta, 68 ordigni esplosivi tipo “caramella”, più di mille apparecchi per innesco, circa 150 accenditori elettrici e due ricevitori per l’accensione da remoto, nonché sostanze chimiche utilizzate nella preparazione degli esplosivi. L’uomo è finito in carcere.

