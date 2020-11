Maltempo a Crotone, trecento interventi dei pompieri. Danni ingenti

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Numerosi vigili del fuoco, con diversi mezzi, sono ancora impegnati per prestare soccorso alla popolazione colpita e affrontare i disagi arrecati dalla forte ondata di maltempo a Crotone e provincia.

Squadre di pompieri sono impegnate per diversi smottamenti e allagamenti che si sono verificati tra sabato e domenica in città e sul territorio provinciale. Al momento, si contano trecento interventi. Sono ingenti i danni in città e su tutta la fascia ionica flagellata dal maltempo. Intanto il sindaco della città pitagorica Enzo Voce ha chiesto lo stato di calamità.

Domani il ministro agli Affari regionali Boccia, dovrebbe essere in Calabria insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli per fare il punto con il presidente Nino Spirlì, che lunedì delibererà la richiesta al governo dello stato di emergenza.

