Maltempo, torna transitabile il ponte Neto sulla statale 106

Torna transitabile il ponte “Neto” sulla Statale 106 “Jonica” in provincia di Crotone, chiuso al traffico per via della forte ondata di maltempo e il fiume in piena. Il personale Anas ha terminato le verifiche tecniche.

L’ente si era attivato per effettuare i sopralluoghi e le verifiche riguardanti gli spostamenti dell’impalcato, anche in relazione ai dati di monitoraggio periodico in corso sul ponte, “senza riscontrare particolari anomalie”, è scritto in una nota.

“Dopo le restrizioni imposte per gli accertamenti odierni, il ponte ritorna transitabile. Nei prossimi giorni, come previsto, saranno consegnati i lavori di manutenzione programmata del ponte”, conclude la nota.

