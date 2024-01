Senza patente e ubriaco sperona un’auto della Polizia. Inseguito e preso

La squadra volanti della Questura di Crotone, supportata dai Carabinieri, ha arrestato un giovane di 19 anni, abitante a Cerenzia, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Verso le 2 di notte, l’equipaggio di una volante, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, transitando in via Mario Nicoletta, ha notato una autovettura giungere in contromano e a forte velocità, per poi immettersi in via Claudio Crea. Alla vista della pattuglia, il conducente dell’auto, senza un giustificato motivo, ha accelerato e si è dato alla fuga.

Ne è scaturito un lungo e pericoloso inseguimento lungo la statale 106, con manovre azzardate, anche in controsenso, da parte del fuggitivo; dopo aver speronato l’autovettura della Polizia nei pressi dello svincolo di Cerenzia, sulla statale 107, il giovane ha abbandonato l’auto e, appiedato, ha raggiunto la sua abitazione per trovarvi rifugio.

Ma gli agenti lo hanno individuato e tratto in arresto, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. Dai successivi accertamenti è emerso come il giovane fosse privo di patente di guida, in quanto mai conseguita, nonché in stato di ebbrezza alcolica.