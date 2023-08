Il 3 agosto a Palmi la presentazione del libro di Giuseppe Scopelliti, “Io sono libero”

“Io sono libero”. È il nome del libro scritto da Giuseppe Scopelliti che verrà presentato domani sera, giovedì 3 agosto, alle ore 20.30 nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Palmi. I riflettori si accenderanno sulla figura dell’ex sindaco di Reggio Calabria, nonché ex Governatore della Regione Calabria, che ritorna in provincia per presentare la sua opera letteraria dopo averlo fatto conoscere a mezza Italia in un tour che ha riscosso molto successo.

“Il motivo di questi riconoscimenti – come sottolinea il moderatore della serata, l’avvocato Domenico Naccari, Presidente della Fondazione “Calabria, Roma, Europa” – risiede nel fatto che “questa onesta testimonianza è un duro pugno nello stomaco poiché narra con assoluta lucidità di un politico apprezzato dai più con uno spiccato senso di lealtà e di appartenenza al proprio territorio”.

In questo libro-intervista Scopelliti scrive mentre ancora non aveva del tutto finito di scontare la condanna a 4 anni e 7 mesi, per il reato di falso ideologico, relativa ad alcune vicende accadute quando era sindaco di Reggio Calabria. Un processo che, secondo lui ed i suoi sostenitori, non avrebbe dovuto portare al carcere.

“Rilevante è come egli, in carcere, si sia relazionato in maniera positiva con i detenuti e con la polizia penitenziaria, con un occhio implacabilmente osservatore – aggiunge Naccari – “Il dramma vissuto dall’autore, privato della cosa più importante che ci sia al mondo, non gli ha impedito di lanciare un chiaro messaggio sulla natura e sulla vera essenza della libertà, perché essa è una condizione, uno stato d’animo che prescinde dal contesto in cui si vive” .

L’evento è presentato dall’architetto Antonio Ruoppolo e vede gli interventi dell’autore, del giornalista e scrittore Mimmo Gangemi, dell’avvocato Francesco Cardone, presidente del consiglio comunale di Palmi, e dell’avvocato Giuseppe saletta, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Palmi.