Camion giù in un burrone, morto il conducente

Il conducente di un mezzo pesante è morto dopo che il camion è precipitato in una scarpata profonda diverse centinaia di metri.
L’incidente è successo oggi in via Barlaam da Seminara a Catanzaro. Per cause in corso di accertamento, l’automezzo pesante, presumibilmente adibito al trasporto di materiale inerte, ha perso il controllo finendo nel dirupo.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, i carabinieri e i sanitari del 118.
I pompieri hanno raggiunto, con complesse operazioni di soccorso condotte con tecniche Speleo alpino fluviali (Saf), il mezzo e il conducente, localizzati a diverse centinaia di metri all’interno della scarpata. Impiegato anche un elicottero.
L’uomo, un 61enne, è stato estratto dalle lamiere ed elitrasportato in zona sicura. Purtroppo i sanitari hanno potuto constatare solo il decesso.