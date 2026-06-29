Scontro tra auto e camion nel Cosentino, muore un giovane di 26 anni

Un giovane di 26 anni, di Mirto Crosia, ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale sulla Strada statale 106 Jonica nel Comune di Pietrapaola, nel Cosentino.

Feriti gravemente almeno altri due giovani che viaggiavano con la vittima e l’autista del camion. Il 26enne era alla guida di una Fiat Multipla quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato con un camion.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.