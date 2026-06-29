Auto contro un albero nel Catanzarese, morto un uomo

Un uomo ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto nella frazione Fiasco Baldaia del Comune di Squillace, nel Catanzarese.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Lancia Y, è andata a impattare violentemente contro un albero terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. A bordo del veicolo si trovava solo il conducente che, rimasto incastrato tra le lamiere, è deceduto.

Il personale sanitario del Suem 118, intervenuto, ne ha constatato il decesso. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Le operazioni di recupero della salma e di rimozione del mezzo sono state eseguite successivamente all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.