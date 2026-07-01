Indagate 2 donne per omessa custodia dei cavalli che causarono incidente mortale

Due donne sono state denunciate dalla Polizia stradale di Crotone per l’incidente stradale avvenuto la sera del 19 giugno scorso sulla Strada Statale 107, in località Campodanaro, nel quale ha perso la vita una donna di 46 anni causato da alcuni cavalli che hanno invaso la sede stradale.

Le due sono accusate di omicidio stradale in quanto ritenute responsabili dell’omessa custodia dei cavalli che hanno causato l’incidente.

Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale di Crotone, coordinata dalla Procura della Repubblica diretta da Domenico Guarascio, gli animali, lasciati incustoditi, avrebbero invaso la carreggiata stradale.

Intorno alle 23:20, una Fiat 500 con a bordo la vittima, Manon Vallone, fisioterapista impiegata a Montalto Uffugo (Cosenza), e il fidanzato, ha impattato violentemente contro uno degli equini che vagavano liberi sull’arteria. Per la donna l’impatto si è rivelato fatale, mentre il compagno è rimasto ferito.

Al termine di una complessa attività d’indagine – sviluppata attraverso sopralluoghi, acquisizioni documentali e accertamenti tecnici – la Procura di Crotone ha iscritto nel registro degli indagati le due donne, una rappresentante legale della società agricola proprietaria degli animali, e la madre titolare dell’azienda. Le contestazioni si basano su presunti profili di imprudenza, negligenza, imperizia e sulla mancata osservanza delle cautele necessarie nella custodia degli animali.