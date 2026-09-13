Cariati, arrestato il conducente dell’auto che avrebbe provocato la morte di Luigi Britti

Un ventenne di Cariati si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale per la morte di Luigi Britti, il cinquantaseienne deceduto a seguito di un grave incidente all’alba di sabato.
Si arricchisce di risvolti drammatici e complessi il quadro investigativo sulla morte dell’uomo, anche lui di Cariati, rimasto vittima del terribile incidente stradale avvenuto attorno alle 5 del mattino in via Alcide De Gasperi, sul tratto di strada della statale 106 che attraversa la cittadina jonica, mentre si recava al lavoro in sella alla sua motocicletta.
La famiglia della vittima, difesa dall’avvocato Meles, aveva presentato denuncia querela per accertare il comportamento del conducente.