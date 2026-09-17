Incidente sulla statale 106 nel Reggino, una vittima e 4 feriti

Una donna morta e altre quattro persone ferite. E’ questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato, nel tardo pomeriggio, alla periferia sud di Bovalino (Reggio Calabria) sulla Statale 106.

A perdere la vita in uno scontro frontale tra due autovetture, che viaggiavano in sensi di marcia opposti, è stata una donna 50enne originaria di Gioiosa Jonica che si trovava a bordo di una Fiat Panda. Ferite le altre tre persone che erano in compagnia della vittima: una donna anche lei originaria di Gioiosa Jonica e trasportata con l’elisoccorso al Gom di Reggio Calabria e due minori trasportati all’ospedale di Locri.

Ferito in modo lieve il conducente reggino della Ford C-Max, l’altra autovettura coinvolta nello scontro. A causa dell’incidente il traffico nel tratto interessato è rimasto bloccato per alcune ore. Sul luogo dell’incidente i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Locri e della Stazione di Bovalino, gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e il personale Anas. La Procura di Locri ha disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti.