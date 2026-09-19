Maxi-tamponamento tra 15 auto sull’A2 a Reggio, due feriti

Un maxi-tamponamento si è verificato sull’autostrada A2 nel tratto tra gli svincoli di Gallico e Reggio Calabria porto.

Sono una quindicina i veicoli coinvolti e due le persone ferite nell’incidente mentre si trovano sulla carreggiata in direzione sud.

Probabilmente provocato dalla forte pioggia che si è abbattuta su Reggio in tarda mattinata, il maxi-tamponamento ha mandato in tilt la circolazione della principale arteria di ingresso nella città dello Stretto.

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati, infatti, la carreggiata è stata provvisoriamente chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e le squadre dell’Anas che hanno messo in sicurezza l’area e hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per qualche ora il traffico è stato deviato sulla Nazionale con uscita obbligatoria allo svincolo di Gallico. In questo momento, invece, il traffico è stato riaperto solo su una corsia in attesa di liberare completamente la carreggiata.