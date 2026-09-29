Scontro auto e bici elettrica, muore un uomo nel Catanzarese

Un uomo di 63 anni di Cropani ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 all’altezza di Cropani Marina, in provincia di Catanzaro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la statale in direzione Taranto con una bici elettrica quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con un’auto in transito.

I carabinieri della compagnia di Sellia Marina stanno eseguendo i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuto anche personale Anas per favorire il ripristino della normale circolazione.

La corsia in direzione Taranto risulta al momento chiusa, il transito è consentito a senso unico alternato. Sul posto è giunta anche una ambulanza del 118 per prestare soccorso all’uomo che però è deceduto sul colpo.