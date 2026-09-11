Con la moto fuori strada, muore una ragazza di 23 anni. Un ferito grave

Ennesimo incidente stradale in Calabria. Questa volta in pieno centro a Reggio Calabria dove una moto avrebbe perso il controllo e sarebbe uscita fuori strada.

A perdere la vita una ragazza di 23 anni, Anthea Ranieri. La ragazza viaggiava a bordo del mezzo insieme a un altro giovane che, secondo le prime notizie, si trovava alla guida della moto e sarebbe stato trasportato in gravissime condizioni al Grande ospedale metropolitano di Reggio.

Il sinistro si è verificato sulle bretelle del Calopinace, in direzione mare-monti all’altezza del distributore di metano di via Falcone. L’incidente, in attesa che sia chiarita la dinamica, sembrerebbe autonomo.

Sul posto si sono recati agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato e del 118 e il magistrato di turno.