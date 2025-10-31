Controlli a tappeto della Polizia a Cosenza e provincia, arresti e denunce

Particolarmente consistenti, nell’ultima settimana, i servizi di controllo effettuati dalla Polizia di Stato a Cosenza e nel territorio di tutta la Provincia.

Lo riporta una nota della Questura in cui viene spiegato che le operazioni di controllo, capillari e mirate, anche in stretta sinergia, dagli operatori della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Divisione anticrimine della Questura di Cosenza, nonché dei Commissariati di P. S. distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, hanno portato nel complesso all’arresto di una persona per droga, nonché alle denunce di 14 persone per diversi reati, tra i quali reiterata guida senza patente, reiterata attività di parcheggiatore abusivo, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, violazione della sorveglianza speciale, violazione Daspo urbano.

Si è proceduto al sequestro di complessivi 20 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, 11 gr. di marijuana e 10 di anfetamina, nonché al sequestro di una pistola semi automatica clandestina.

Sono state, inoltre, eseguite 2 ordinanze di misura cautelare in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari a seguito di aggravamento della misura, una ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di atti persecutori ed estorsione aggravati, due divieti di avvicinamento per reati contro la persona ed emessi 6 avvisi orali nonché 5 ammonimenti.

I posti di controllo, dispiegati in aree mirate del territorio, hanno consentito nel complesso l’identificazione di 1.742 persone, il controllo di 771 veicoli e l’elevazione di 25 contestazioni per violazioni del Codice della Strada.