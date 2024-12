Costringe una minore a fare sesso in un bagno pubblico, arrestato 17enne

Avrebbe costretto una ragazza minorenne ad avere un rapporto sessuale in un bagno pubblico, minacciandola di morte per obbligarla al silenzio. E’ successo a novembre a Villa San Giovanni. Così, dopo denuncia della vittima e dopo indagini degli agenti della Polizia del Commissariato di Villa San Giovanni, un diciassettenne è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Il ragazzo è accusato di violenza sessuale aggravata e minaccia aggravata commessi nei confronti della ragazza.

La procura per i minorenni, sulla scorta degli elementi offerti dalle investigazioni, ha richiesto e ottenuto dal competente gip il provvedimento custodiale. Pertanto gli agenti della Polizia di Stato nei giorni scorsi hanno eseguito l’ordinanza associando il minore presso l’Istituto penale per i minorenni di Catanzaro.