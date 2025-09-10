Discriminazione, arrestati i vertici calabresi e catanzaresi di Forza Nuova

La Polizia di Stato stamane ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre soggetti, rispettivamente referenti regionale, provinciale e cittadino del movimento di destra “Forza Nuova”, gravemente indiziati del reato di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Lo comunica la Questura di Catanzaro.

In particolare, i tre soggetti, nel mese di marzo 2025, avrebbero perpetrato, in una delle zone più rinomate della movida giovanile catanzarese, una violenta aggressione ai danni di un cittadino straniero, che si trovava a passare casualmente dove gli stessi stavano affiggendo uno striscione che riportava la frase “Maranza a Catanzaro sono calci in pancia”.

L’uomo, secondo quanto spiega la Polizia, sarebbe stato ripetutamente e immotivatamente colpito con calci e pugni ed appellato proprio con il termine discriminatorio “Maranza”. L’immigrato avrebbe poi tentato la fuga per le vie del centro cittadino dove i tre, simulando una vera e propria caccia all’uomo, lo avrebbero inseguito con un’autovettura e continuato a minacciarlo con una mazza in metallo.

Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Squadra mobile e della Digos hanno permesso di ricostruire le fasi salienti dell’aggressione e risalire ai presunti autori.

In sede di perquisizione, è stata rinvenuta la mazza in metallo, che secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata dai presunti aggressori.