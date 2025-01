Droga, arrestate due persone nel cosentino

Aveva in casa oltre mezzo chilo di marijuana oltre ad un bilancino e a denaro contante ritenuto provento di spaccio. Un diciottenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della stazione di Acri e della Compagnia di Rende a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata in località Cantinelle di Corigliano Rossano.

Il controllo è scattato dopo che la pattuglia aveva in precedenza fermato e arrestato in flagranza di reato ad Acri un trentaduenne, noto alle forze dell’ordine, compagno della madre del ragazzo, trovato in possesso di venti involucri di cocaina per un peso complessivo di 8 grammi, oltre a denaro contante ritenuto provento di un’attività di spaccio.

Da qui la decisione dei militari di estendere la perquisizione nel domicilio del trentaduenne. All’interno dell’abitazione, nascosto all’interno di un armadio nella camera del diciottenne, è stato trovato il mezzo chilo di marijuana che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 3.000 euro. Anche il trentaduenne è stato posto ai domiciliari.