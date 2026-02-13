Emergenza maltempo in Calabria, numerosi interventi dei pompieri

1 di 9

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza è impegnato senza sosta nella gestione dell’emergenza maltempo che sta interessando l’intero territorio provinciale. A causa dell’elevato numero di richieste di soccorso, è stato disposto il raddoppio dei turni operativi per garantire una risposta tempestiva ed efficace alla popolazione.

Dalle ore 22:00 di ieri sera sono stati conclusi circa 50 interventi, mentre al momento si registrano circa 80 richieste ancora da evadere.

Le intense precipitazioni hanno provocato esondazioni e allagamenti diffusi.

Il fiume Busento ha esondato nel tratto compreso tra Cosenza e Dipignano, invadendo le aree circostanti e causando allagamenti in diverse zone. In una delle aree colpite una famiglia di dieci persone risulta isolata; è stato richiesto l’intervento dell’elicottero proveniente dal Reparto Volo di Pontecagnano per il recupero. Nel territorio di Rogliano, in località contrada Pianoimbuto, le squadre stanno operando per raggiungere quattro persone isolate a causa di una frana.

A Grisolia, sempre nel cosentino, sono state tratte in salvo dieci persone mediante l’impiego di gommone fluviale. Presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Piano Lago, i Vigili del Fuoco stanno procedendo al recupero di fiale di sangue a seguito dell’allagamento dei frigoriferi dei laboratori. Anche il fiume Campagnano ha rotto gli argini, con l’acqua che ha invaso strade e aree urbane del territorio provinciale.

In diverse zone si registrano pali dell’illuminazione pubblica divelti e trascinati dalla corrente. Numerose autovetture risultano danneggiate a causa dell’allagamento delle strade e della piena dei corsi d’acqua, in particolare in punti critici di Cosenza e dell’hinterland.

Permangono criticità viarie e zone isolate per accumulo d’acqua, con difficoltà di transito in alcune strade urbane ed extraurbane. Non è ancora possibile quantificare con precisione il numero di edifici privati e attività commerciali danneggiati; le aree maggiormente colpite risultano essere quelle prossime ai corsi d’acqua e alle arterie invase dall’acqua.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza continuerà a operare ininterrottamente fino al completo superamento dell’emergenza.

Maltempo, oltre 80 interventi dei Vigili del fuoco nel Vibonese

Oltre 80 gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio.

Le aree maggiormente interessate sono il Vibonese e il comprensorio del Serrese, dove il forte vento ha provocato la caduta di numerosi alberi e situazioni diffuse di pericolo.

In totale sono circa 50 gli interventi eseguiti per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale o pericolanti, con operazioni rese particolarmente complesse dalle raffiche intense.

Disagi anche alla viabilità provinciale. Nella serata di ieri è stata chiusa, a causa di una frana, la Strada provinciale 15 che collega Stefanaconi a Vibo Valentia.

Interdetta al traffico anche la strada provinciale che conduce a Polia, dove la caduta di alberi ha reso necessario il blocco temporaneo della circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Ulteriori criticità si sono registrate questa mattina a Vibo Valentia, con la chiusura di Viale della Pace a seguito della caduta di alcuni pini marittimi che hanno invaso la carreggiata.

Situazione difficile a Tropea, dove molti lidi sono stati danneggiati ma il nuovo lungomare ha tenuto, mentre le strade intorno al porto sono state chiuse.

Circa 20 interventi hanno riguardato la rimozione e la messa in sicurezza di pali e insegne divelte dal vento, potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità.

Per far fronte all’elevato numero di richieste di soccorso, il dispositivo operativo è stato rafforzato attraverso il mantenimento in servizio del personale smontante, così da garantire una risposta tempestiva su tutto il territorio provinciale. La situazione resta sotto costante monitoraggio, mentre le autorità raccomandano ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle raffiche di vento.