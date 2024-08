Frontale sulla Statale 106 nel cosentino, un morto e due feriti

Un uomo di 57 anni, Roberto Abbruzzese, è morto e due persone – tra le quali la moglie della vittima – sono rimaste ferite gravemente nello scontro frontale tra due auto avvenuto sulla strada che dalla Statale 106 conduce al complesso nautico dei Laghi di Sibari, a Cassano allo Ionio. I due feriti, comunque, non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì ed ha coinvolto una Porsche Cayenne e una Mercedes alla cui guida c’era il 57enne, che per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono arrivati i carabinieri e tre ambulanze del 118.

Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano.