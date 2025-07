Incidente stradale in centro a Cosenza, muore una donna. Ferita una bimba

Una donna di circa 65 anni è morta a Cosenza in un terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in Viale Giacomo Mancini, all’incrocio con via Serafini.

Per cause in corso di accertamento a scontrarsi tra loro sono stati un Suv Toyota e una Fiat 500, con quest’ultima che percorreva l’arteria a senso unico in direzione centro storico con diritto di precedenza.

Ad avere la peggio la conducente della 500, una donna classe 1960, signora Olimpia Biancospino. Ferita la nipote di 9 anni che viaggiava con la vittima sulla 500. Ora è ricoverata in ospedale.

Pare sia rimasto illeso il conducente del Suv. In seguito allo scontro, la Fiat si è ribaltata ponendosi al contrario del senso di marcia.

Sul posto squadre dei Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale di Cosenza. Dopo oltre un’ora dal sinistro ancora si era in attesa del medico legale e del magistrato di turno.

Come da prassi il conducente del Suv dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti tossicologici, per capire se si era messo alla guida sotto gli effetti di alcol o stupefacenti. Rischia la pesante accusa di omicidio stradale e lesioni.

Da quanto appreso sul posto il conducente del Suv non avrebbe rispettato lo ‘Stop’, urtando la parte posteriore della Fiat che poi si ribaltata sulla carreggiata. Tuttavia per un quadro più preciso sulla dinamica occorre attendere gli esiti dei rilievi effettuati dalla polizia municipale di Cosenza.