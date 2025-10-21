Grave incidente stradale nel reggino, i morti salgono a tre

Sangue sulla statale nei pressi di Gioiosa Jonica. Il frontale è stato tra un bus e un'auto. Perdono la vita una coppia di coniugi e un uomo

Salgono a tre i morti del grave incidente stradale avvenuto oggi lungo la strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’, nel territorio di Gioiosa Jonica, nel reggino.

Nel pomeriggio un bus e un’auto si sono scontrati frontalmente per cause in corso di accertamento. Una coppia è morta sul colpo mentre il figlio, ferito gravemente e trasportato in ospedale con l’elisoccorso è deceduto poco dopo.

Le vittime, che viaggiavano tutte sull’automobile – riporta l’Ansa – sono una coppia di coniugi, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia), e Domenico Massa, di 44.

Il tratto di strada in prossimità del km 35,150, e rimasto chiuso in entrambe le direzioni sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’impatto sono intervenute oltre alle squadre Anas, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.