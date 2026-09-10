Frontale nel Reggino, 3 morti, tra cui due bambine. Grave la madre

Il sinistro è avvenuto all'alba lungo la Strada statale 682 "Jonio-Tirreno", in direzione Rosarno. La donna e madre delle due bimbe decedute è gravemente ferita

Tre persone sono morte e un’altra è rimasta ferita in un grave incidente stradale verificatosi lungo la Strada statale 682 “Jonio-Tirreno” in direzione Rosarno, nel Reggino.

All’alba di stamane, intorno alle 6, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente un veicolo e un mezzo pesante. A perdere la vita un uomo di 53 anni Vincenzo Loccisano, e le sue due figlie Maria Sophie e Grace Fatima di 13 e otto anni. La madre delle due bambine decedute, Morena Femia, ferita gravemente, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Polistena ed è ricoverata in rianimazione. La famiglia viveva a Gioiosa Ionica.

Il tratto stradale interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso. Sul posto hanno operato le squadre Anas, i vigili del fuoco, la Polizia stradale, i Carabinieri e i sanitari del 118. Le forze dell’ordine hanno compiuto i rilievi per accertare la dinamica del gravissimo incidente.

“La comunità gioiese – ha detto il sindaco Luca Ritorto citato dall’Ansa – è letteralmente sconvolta da questa tragedia immane. A Gioiosa c’è un clima surreale, di enorme sgomento e di tristezza con tanto smarrimento”.