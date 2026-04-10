Grave incidente sulla statale 106 nel crotonese, un morto e 4 feriti, di cui uno grave

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E’ di un morto e 4 feriti, di cui uno grave, il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto stamane sulla statale 106, nel territorio di Steccato di Cutro (Crotone).

Per cause da accertare a scontrarsi tra di loro due veicoli, una Panda, una Mercedes e un mezzo pesante. Il sinistro é avvenuto poco dopo le 11:30 sul ponte del fiume Tacina, sulla statale che attraversa Steccato.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, supportati successivamente da altre squadre provenienti da Catanzaro.

Dalle prime informazioni la vittima a bordo di uno dei due veicoli è deceduto sul colpo. Si tratta di un 64enne di Botricello (Cz). I 4 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un ferito è grave ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale e personale dell’Anas. La statale è rimasta chiusa per i rilievi, lo sgombero dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza.