Droga, sequestrati 8 kg di hashish nel cosentino: un arresto e due denunce

Il consigliere militare della Guida Suprema iraniana: "Gli Stati Uniti sono l'unico pirata al mondo che possiede portaerei. La nostra capacità di affrontare i pirati non è inferiore alla nostra capacità di affondare navi da guerra". Trump ammette: "Si, siamo pirati. Il blocco Usa dello Stretto di Hormuz è un affare molto redditizio"