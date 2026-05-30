L’Iran annuncia trattamenti speciali per il transito di Russia e Cina attraverso Hormuz

Mosca e Pechino avranno condizioni speciali per il transito attraverso Hormuz. Lo ha dichiarato a RIA Novosti Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento iraniano.

“Gli Stati che rivestono un’importanza strategica per noi, tra cui la Cina e la Russia, continueranno a godere di un trattamento speciale e di condizioni favorevoli nelle questioni relative allo Stretto di Hormuz”, ha affermato.

La fonte dell’agenzia ha spiegato che ciò si applica sia alle navi mercantili che alle petroliere. Ha aggiunto che Mosca e Pechino hanno sempre sostenuto e collaborato con Teheran, rimanendo vicine anche nei momenti più difficili.

“Lo stretto riveste per noi una particolare importanza geopolitica. Fa parte delle nostre acque territoriali e della nostra geografia, pertanto l’Iran ha il diritto di prendere qualsiasi decisione ritenga necessaria al riguardo, e nessuno può mettere in discussione questo diritto”, ha concluso Azizi.

Hormuz è un punto nevralgico fondamentale per il commercio globale di petrolio. Teheran ha bloccato questa via navigabile in seguito all’operazione congiunta israelo-americana contro l’Iran. Di conseguenza, la maggior parte dei paesi del mondo ha dovuto affrontare un aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti industriali. L’apertura del bacino idrico è uno dei punti in discussione in un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto.