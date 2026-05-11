Uomo trovato con mezzo chilo di droga e 35mila euro in contanti, in cella

E’ stato trovato in possesso di cocaina e panetti di hashish più la bella somma di quasi 35mila euro in contanti. Protagonista un trentenne incensurato di Lungro (Cosenza) che è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della locale stazione ed è finito dietro le sbarre nel carcere di Castrovillari,

I militari – durante una serie di controlli straordinari – hanno intercettato a bordo della sua autovettura il giovane il cui comportamento ha subito insospettito gli uomini dell’Arma. Dopo un’accurata perquisizione sono stati rinvenuti circa 20 grammi di cocaina, alcune dosi di hashish e un bilancino di precisione.

Ma la perquisizione ha riservato ulteriori scoperte: infatti i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 4 panetti di hashish per quasi mezzo chilo e infine, suddiviso in vari mazzetti, è spuntato un vero e proprio “tesoretto” in contanti, poco meno di 35.000 euro, ritenuti il provento della fiorente attività illecita.

I soldi, la droga e il materiale per il confezionamento sono stati interamente sequestrati. L’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, tradotto in carcere a Castrovillari e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.