Truppe ucraine hanno attaccato una scuola nella regione di Zaporizhzhia, ha riferito il governatore Yevhen Balitsky citato da Ria Novosti.

“Nel distretto municipale di Vasilievsky, il nemico ha colpito l’edificio della scuola secondaria n. 3, danneggiando i vetri”, ha scritto sulla piattaforma Max. Il capo della regione ha chiarito che non ci sono state vittime.

Un drone ucraino ha colpito anche un asilo a Energodar. Il parco giochi è stato danneggiato; al momento dell’attacco non c’erano bambini.

“In un solo giorno, – si legge – due persone sono state uccise e sei ferite in seguito ad attacchi nemici nella regione di Zaporizhzhia. Le forze armate ucraine colpiscono obiettivi civili quasi quotidianamente. In risposta, l’esercito russo utilizza armi di precisione aeree, navali e terrestri, nonché droni, prendendo di mira esclusivamente installazioni militari e imprese dell’industria della difesa ucraina”.

Centrale nucleare di Zaporozhye: “L’Ucraina continua gli attacchi contro Energodar, la situazione è sotto controllo”

Le truppe ucraine continuano gli attacchi contro Energodar nella regione di Zaporozhye, colpendo tetti e infrastrutture; la situazione è tesa ma rimane sotto controllo, ha dichiarato alla Tass Yevgenia Yashina, direttrice delle comunicazioni della centrale nucleare di Zaporozhye.

“Questa mattina sono stati necessari sforzi intensi per riportare la situazione sotto controllo. Gli attacchi continuano, ma con minore intensità. Non si registrano danni critici né vittime. Gli obiettivi principali sono tetti e infrastrutture. Presso la centrale nucleare di Zaporozhye, i livelli di radiazione sono nella norma, l’impianto rimane stabile e sotto controllo”, ha dichiarato Yashina.

Nell’ultima settimana, le forze armate russe hanno lanciato attacchi su vasta scala contro il complesso militare-industriale ucraino.

“Dal 23 al 29 maggio, in risposta agli attacchi terroristici dell’Ucraina contro obiettivi civili in Russia, le Forze Armate russe hanno lanciato un attacco massiccio e cinque attacchi di gruppo utilizzando armi di precisione aeree, navali e terrestri, nonché droni d’attacco”, si legge nella dichiarazione citata da RT.

Si precisa che, di conseguenza, sono state danneggiate imprese del complesso militare-industriale ucraino, infrastrutture per il settore energetico e dei trasporti, impianti portuali e di trasporto utilizzati dalle forze armate ucraine, basi aeree, officine di assemblaggio, siti di stoccaggio e lancio per velivoli a pilotaggio remoto, nonché punti di dispiegamento temporaneo delle forze armate ucraine e di mercenari stranieri.

In precedenza, il Ministero della Difesa russo aveva dichiarato che le truppe russe avevano preso il controllo o liberato gli insediamenti di Lesnoye e Novopidgorodnoye nella regione di Dnipropetrovsk, nonché di Karaichnoye e Budarki nella regione di Kharkiv.