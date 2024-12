In casa aveva 700 grammi di marijuana, arrestato

I carabinieri della compagnia di San Marco Argentano hanno arrestato a San Sosti, centro del cosentino, un uomo con precedenti con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Durante controlli antidroga i militari della stazione di San Sosti hanno fermato il pusher mentre era a bordo di un’auto. Insospettiti, hanno esteso la perquisizione al domicilio del soggetto, dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un piccolo garage adiacente l’abitazione, oltre 700 grammi di marijuana, già imbustata in contenitori sottovuoto, oltre che ad alcuni grammi di hashish.

Infine sono stati rinvenuti contanti per oltre 2.000 euro in banconote di vario taglio. L’uomo, residente a Sant’Agata di Esaro, è stato così tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Castrovillari.