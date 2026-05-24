Incidente in moto sulla statale 106 nel crotonese, un morto e un ferito

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza del bivio di Papanice (Crotone), dove una moto con a bordo due persone è rimasta coinvolta in un violento impatto. Il bilancio è di un morto e un ferito.

L’allarme è scattato poco dopo le 10:15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e il personale sanitario del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e immobilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale in ambulanza.

Per l’altra persona coinvolta, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Il traffico lungo il tratto della SS 106 è attualmente bloccato in entrambe le direzioni.

L’incidente di stamane segue quello di sabato pomeriggio sempre sulla statale 106, all’altezza del bivio di Cutro, dove sono rimasti coinvolti due veicoli. Due persone sono rimaste gravemente ferite.