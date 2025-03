Incidente stradale sulla 106 nel reggino, un morto e un ferito grave

Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in modo non grave in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 sulla statale 106 all’altezza del Comune di Montebello, nel reggino, dove era residente la vittima.

La vittima, Giuseppe Foti, era a bordo della sua Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura. Da una prima ricostruzione sembra che i mezzi procedessero nella stessa direzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo il ferito e hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli.

I rilievi sono stati eseguiti dalle forze dell’ordine che hanno avvertito il magistrato di turno avviando le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.