Incidente stradale sulla statale 106 nel cosentino, un morto e un ferito

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 106 nel territorio di Villapiana, in provincia di Cosenza.

Per motivi da accertare a scontrarsi fra loro un semirimorchio Mercedes e una Passat Volkswagen. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo, deceduto pressoché sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rossano che hanno atteso il magistrato di turno per l’autorizzazione al recupero della salma. Sul posto anche Carabinieri, Polizia per i rilievi di rito e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il tratto di strada è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.