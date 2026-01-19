Incidente sulla 106 nel catanzarese, morta una donna e due feriti

Grave incidente stradale in serata nel Catanzarese. Nello scontro fra due veicoli, una donna è morta e due persone sono rimaste ferite.

Il tragico sinistro è avvenuto sulla statale 106, nel territorio di Montepaone. A scontrarsi fra loro, per cause da accertare, una Toyota rav4 e una Ford Fiesta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Soverato, che hanno provveduto ad estrarre la salma da una delle auto, i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale nonché le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

La statale 106 nel tratto interessato dal sinistro è rimasta chiusa al transito fino al completamento delle operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza.