5.6 C
Cosenza
1 Febbraio 2026
Home CALABRIA CATANZARO Lamezia, si suicida un carabiniere di 38 anni

Lamezia, si suicida un carabiniere di 38 anni

di
Red Calabria
-
Carlomagno

Tragico ritrovamento a Lamezia Terme dove un appartenente all’Arma dei carabinieri si è tolto la vita in via delle Terme, nel quartiere Sambiase.

Sul posto si sono recati carabinieri e Polizia di Stato per ricostruire quanto avvenuto. L’uomo, un Brigadiere 38enne, Battista Mastroianni, era operativo a Caulonia e da poco pare fosse stato trasferito a Bovalino, sempre nel Reggino.

Il corpo è stato ritrovato in un’auto in via delle Terme, a Sambiase. L’uomo si sarebbe tolto la vita con la pistola d’ordinanza. Indagini sono in corso per accertare il movente che lo ha spinto a compiere l’estremo gesto.

Usic, cordoglio per la morte del carabinieri di Bovalino

«L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia e ai colleghi del Brigadiere Battista Mastroianni, recentemente ritrovato privo di vita nella propria autovettura a Lamezia Terme. In questo momento di grande dolore, USIC desidera porgere le più sentite condoglianze ai familiari del Brigadiere, ai suoi affetti e ai commilitoni che condividono il peso di questa tragica perdita. Siamo accanto a loro con rispetto e solidarietà, consapevoli del valore umano e professionale che il collega ha rappresentato per la comunità e per l’Arma. Allo stesso tempo, rinnoviamo la fiducia nelle autorità competenti affinché facciano piena luce sulle circostanze dell’accaduto.
USIC ribadisce l’importanza di promuovere e sostenere sempre più servizi di ascolto, supporto psicologico e tutela della salute mentale all’interno delle Forze dell’Ordine, affinché ogni collega possa trovare il sostegno necessario nei momenti di difficoltà». Così, in una nota, il Segretario Generale dell’USIC, Antonio Tarallo.

CORRELATIALTRE NEWS