Dramma Catanzaro, donna avrebbe già sofferto di disagi psichici

Aveva manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica, Anna Democrito, la donna di 46 anni che la scorsa notte si è suicidata gettandosi dal terrazzo dell’abitazione in cui viveva portando con sé i propri tre figli due dei quali sono morti sul colpo con lei, mentre la terza di quasi 6 anni è ricoverata gravemente in rianimazione.

E’ quanto riferisce in una nota la Procura della Repubblica di Catanzaro, dopo gli accertamenti svolte dalla Squadra mobile della Questura catanzarese.

Le indagini, riferisce ancora la Procura, proseguono per “delineare la dinamica dell’azione e le motivazioni dell’insano gesto, connesso alla condizione psichica della donna”.

La procura ha disposto l’autopsia sui corpi di madre e figli, mentre il sindaco di Catanzaro ha proclamato il lutto cittadino.