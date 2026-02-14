Maltempo, esonda il fiume Crati: allagamenti ed evacuati. Salvate persone

1 di 5

Il fiume Crati ha rotto gli argini nel corso della notte e ha sommerso d’acqua la Piana di Sibari, tra i Comuni di Cassano allo Ionio e Corigliano-Rossano, sulla fascia ionica cosentina.

Le contrade Thurio, Ministalla e Foggia, evacuate preventivamente ieri dal sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, sono state raggiunte dalla piena. Abitazioni, stalle e terreni agricoli sono completamente sommersi nell’acqua.

I danni sono ingenti. “Sono almeno tre i punti in cui l’argine destro è crollato – ha scritto il sindaco Stasi sulla pagina social dell’ente – uno poco più sopra della ferrovia e due a valle della statale 106. All’arrivo dell’acqua molti erano già fuori dalle abitazioni, mentre altri sono stati raggiunti grazie al Comune, Protezione civile, carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco”.



L’impegno dei Vigili del fuoco

Nella tarda serata di ieri il fiume Crati ha ceduto lungo l’intero tratto della foce, provocando estese esondazioni che hanno interessato entrambi i versanti: quello sud nel territorio di Corigliano-Rossano e quello nord nel comune di Cassano allo Ionio.

Lo spiega una nota dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza.

Le acque hanno invaso numerose abitazioni e aree limitrofe, causando l’interruzione dell’energia elettrica e gravi difficoltà alla viabilità locale. Attualmente sono operative le squadre fluviali dei Comandi di Cosenza e Crotone, impegnate nelle operazioni di soccorso per trarre in salvo circa 40 persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni prive di corrente elettrica.

Per velocizzare le operazioni di evacuazione è stato richiesto l’intervento di un elicottero del Reparto Volo di Lamezia. La situazione permane critica. Sono attualmente circa 80 gli interventi ancora in coda, principalmente legati a frane e allagamenti. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza continua a monitorare costantemente l’evolversi dell’emergenza, garantendo la massima operatività sul territorio.