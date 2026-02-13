Maltempo, frane e alberi caduti su strade e l’A2. Criticità su statali e ferrovie

1 di 7

Molte strade sono state interdette nelle ultime ore per le conseguenze del maltempo in Calabria.

Nel Cosentino chiuse la Ss 107 “Silana Crotonese” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito a causa di due alberi caduti; la Ss 19 “Delle Calabrie” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano e la Ss 278 “Di Potame” al km 13,300, in entrambe le direzioni, a Potame.

Lo rende noto l’Anas spiegando che sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, è chiuso per allagamento un tratto sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 294,800.

Per la caduta di alberi è chiusa anche la Nsa 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 39,000 al km 43,000 a Serra San Bruno (VV). Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Alberi caduti sull’autostrada A2 nel cosentino. Disagi anche sulla ferrovia

Traffico rallentato sull’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud nel tratto tra Rogliano e Cosenza per alcuni alberi caduti sulla sede stradale a causa del maltempo che sta imperversando su tutta la fascia tirrenica della Calabria.

Squadre dell’Anas sono al lavoro per rimuovere gli ostacoli e far tornare alla normalità la circolazione. Disagi sono segnalati anche per la circolazione ferroviaria. Sulla linea Sibari-Paola, dedicata al transito dei convogli regionali, il traffico è stato sospeso a causa di un piccolo smottamento nelle vicinanze dei binari.

Traffico rallentato, invece, sulla Cetraro-Capo Bonifati, sempre nel cosentino, a causa del forte vento che spinge detriti sul binari. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripulire la zona.

Problemi anche per la circolazione stradale. A Dipignano una frana ha distrutto 100 metri di strada e 4 auto, che erano vuote, sono state sommerse dai detriti.