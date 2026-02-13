Maltempo in Calabria: allagamenti, smottamenti e mareggiate. Allerta fiumi

Sempre più critica la situazione in Calabria dove da oltre una decina di giorni piove copiosamente, con vento forte e mareggiate. Allagamenti e frane su molte arterie, dalle statali alle strade secondarie, con alte onde lungo le coste esposte. Disagi per la popolazione, con molti sindaci che chiedono lo stato di emergenza e aiuto alla protezione civile. I Vigili del fuoco e personale Anas lavorano incessantemente per alleggerire la situazione. Scuole chiuse in larga parte dei comuni interessati.

La situazione più difficile è nel cosentino dove sono esondati dei torrenti che hanno causato allagamenti e smottamenti con conseguenti disagi per la popolazione. I Comuni lungo la costa Tirrenica della provincia di Cosenza sono i più colpiti da questa nuova ondata di maltempo.

In particolare a Tortora la mareggiata ha invaso il percorso pedonale e stradale del lungomare, riversandosi nelle vie limitrofe e interessando i piani bassi di alcuni edifici. La situazione più delicata resta quella di Paola dove le onde, spinte dal vento forte, continuano a minacciare la ferrovia nel punto del lungomare cittadino in cui i marosi hanno già, nel corso della precedente ondata di maltempo, eroso un collegamento viario parallelo al tracciato ferroviario. Le autorità locali monitorano costantemente la situazione.