Maltempo, pioggia e forte vento in Calabria. Alberi caduti

Un vento forte, con raffiche che in alcuni casi hanno superato anche i 100 chilometri orari, ha sferzato nella notte la Calabria, in particolare le province di Cosenza e Catanzaro.

Alcuni alberi sono stati sradicati e spezzati e sono stati divelti alcuni cartelloni pubblicitari.

A Cosenza il vento ha anche divelto il tetto di un’abitazione. A Catanzaro, il vento ha spezzato un albero posto di fianco alla Basilica dell’Immacolata nel pieno centro cittadino. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ma nessun danno alle persone viene segnalato. Stamani le condizioni meteo sono in miglioramento ed anche il vento sta rientrando nella norma.