Maltempo, vasta frana a Niscemi inghiotta tutto: 1.500 sfollati

Si aggrava di ora in ora la situazione a Niscemi (Caltanissetta), dopo il forte maltempo dei giorni scorsi con il ciclone Harry che ha devastato Sicilia, Calabria e Sardegna. La frana con un fronte lungo 4 chilometri, che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le case, non s’arresta. Anzi. “L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela”, avverte il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano dopo avere fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del dipartimento che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile. Molti degli sfollati non rientreranno più nelle proprie abitazioni. Ciciliano lo dice senza mezzi termini: “Bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva ed è in corso un censimento delle persone che vanno sostenute”. Per poter intervenire nella zona rossa, per ora off limits anche per vigili del fuoco e polizia municipale, bisognerà aspettare “la conclusione del deflusso dell’acqua”. E quindi al momento, chiarisce Ciciliano, “non è possibile fare una stima dei danni”.

Quando le condizioni di agibilità nell’area lo consentiranno sarà fatto anche un “focus specifico” per verificare eventuali abusi edilizi sugli edifici, “molti dei quali però – sostiene il vicesindaco di Niscemi, Pietro Stimolo – sono stati realizzati prima del 1977, quando non c’era un regime di concessioni, quindi non dovrebbero esserci situazioni di irregolarità”.

Agli sfollati, alcuni dei quali hanno protestato stamani davanti al municipio gridando “vergogna”, il governatore della Sicilia Renato Schifani assicura che la Regione si farà carico “di un piano per ricollocare in alloggi nuovi o in altri già realizzati coloro che non potranno più rientrare nelle abitazioni”. Intanto a breve potrebbero ricevere i primi aiuti.

Non appena sarà perfezionata l’ordinanza di sgombero sarà attivata la procedura per potere fare ricorso al contributo di autonoma sistemazione (Cas) destinato alle famiglie rimaste fuori casa: 400 euro a nucleo più 100 euro per ogni componente fino a un massimo di 900 euro al mese. Ad anticipare ai capigruppo del Parlamento siciliano l’attivazione del fondo Cas è stato nel pomeriggio il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno dopo un colloquio col capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Sui tempi però non ci sono ancora certezze.

Per rendersi conto di persona della situazione, il procuratore di Gela Salvatore Vella ha fatto un sopralluogo nell’area della frana, accompagnato dalle forze dell’ordine.

Nessuna apertura d’inchiesta al momento. Nella cittadina di 30mila abitanti è arrivata anche la leader del Pd Elly Schlein, accompagnata dal vicesegretario Peppe Provenzano. “Abbiamo già chiesto di destinare un miliardo di euro che non verrà usato per infrastrutture inutili come il ponte sullo Stretto per dare sostegno alle aree colpite dal maltempo”, ha detto la segretaria.

Sono tanti gli abitanti a Niscemi che stanno rivivendo l'incubo di 29 anni fa. Era il 12 ottobre del 1997, poco prima delle 14 la gente scese in strada gridando al terremoto. Non si trattava di un sisma, ma di una frana che si è ripresentata negli stessi luoghi, ormai fantasma, di oggi: i quartieri Sante Croci, Pirillo, Canalicchio. Nel '97, l'allora sottosegretario alla Protezione civile, il vulcanologo Franco Barberi, parlò di "ordinaria malamministrazione e di completo degrado in una zona sottoposta a vincolo geologico". La procura di Caltagirone aprì un fascicolo per disastro colposo, ai 400 sfollati furono offerti 600mila lire al mese, per 13 mesi, come contributo per l'affitto. Nel 2000 48 case e la settecentesca chiesa di Sante Croci furono demolite. Quando le ruspe s'avvicinarono al luogo di culto, una dozzina di persone fece da scudo per impedire la demolizione. Tra ricorsi giudiziari e proteste, la chiesa fu abbattuta. Lo stato d'emergenza per quella frana fu più volte prorogato dal Consiglio dei ministri, almeno fino al 2007. Anche nel '97, come nei giorni scorsi, la frana fu preceduta da maltempo e pioggia. E probabilmente le condizioni meteorologiche non saranno state diverse nel 1790, quando nei quartieri Sante Croci e Canalicchio, sempre gli stessi, la terra si aprì e nei bevai l'acqua smise di scorrere, come riportano le cronache del tempo ad opera di una comunità di frati.

A Niscemi 29 anni fa una frana nella stessa area

Il 12 ottobre 1997, poco prima delle 14, a Niscemi la gente scese in strada gridando al terremoto. Esattamente com’è accaduto alle 13 di domenica scorsa, quando ha sentito un boato.

Ventinove anni fa e lo scorso 25 gennaio non si trattava di un sisma, ma di una frana che si è ripresentata negli stessi luoghi: i quartieri Sante Croci, Pirillo, Canalicchio. Nel ’97, l’allora sottosegretario alla Protezione civile, il vulcanologo Franco Barberi, parlò di “ordinaria malamministrazione e di completo degrado in una zona sottoposta a vincolo geologico”.

La procura di Caltagirone aprì un fascicolo per disastro colposo, ai 400 sfollati furono offerti 600mila lire al mese, per 13 mesi, come contributo per l’affitto.

Nel 2000, 48 case e la settecentesca chiesa di Sante Croci furono demolite. Quando le ruspe s’avvicinarono al luogo di culto, una dozzina di persone fece da scudo per impedire la demolizione. Tra ricorsi giudiziari e proteste, infine la chiesa fu abbattuta.

Lo stato d’emergenza per quella frana fu più volte prorogato dal Consiglio dei ministri, almeno fino al 2007.

Anche nel ’97, come nei giorni scorsi, la frana fu preceduta da maltempo e pioggia. E probabilmente le condizioni meteorologiche non saranno state diverse nel 1790, quando nei quartieri Sante Croci e Canalicchio, sempre gli stessi, la terra si aprì e nei bevai l’acqua smise di scorrere, come riportano le cronache del tempo ad opera di una comunità di frati.

Coldiretti: ‘La situazione degli agricoltori è drammatica’

“La situazione degli agricoltori di Niscemi peggiora di giorno in giorno. La frana costringe a percorsi lunghi e tortuosi facendo lievitare i costi”. È l’allarme di Coldiretti che ha proposto al sindaco un aiuto con trattori o altri mezzi agricoli per contribuire attivamente, dove possibile, a liberare le strade. È stata anche offerta la sede Coldiretti per ogni necessità. Per andare in azienda – sottolinea Coldiretti – gli agricoltori sono costretti a percorrere 60, 70 chilometri in più. Gli ortaggi raccolti poi devono essere portati nei magazzini per poter essere inviati e questo comporta ulteriori aggravi, conclude Coldiretti.