Il maltempo sferza l’Emilia Romagna, una vittima e danni ingenti

Dopo un fine settimana di danni e devastazioni, il maltempo sta lentamente iniziando ad abbandonare l’Emilia Romagna. Per la giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, non sono previste nuove piogge. Ma il bilancio delle giornate di sabato e domenica è drammatico, con un ragazzo di 20 anni, Simone Farinelli, morto a Pianoro travolto dalla piena del fiume Zena. Sono oltre 2.500 gli sfollati tra Bologna e provincia a seguito delle esondazioni dei canali Savena, Ravone e Navile.

Dalla scorsa notte i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile stanno lavorando con le forze dell’ordine per far fronte ai numerosi allagamenti avvenuti non solo nel bolognese, ma anche nel modenese e nel reggiano. A Cadelbosco Sotto il fiume Crostolo ha rotto l’argine e ha costretto all’evacuazione di circa mille persone. A Castelnovo di Sotto il canile comunale è finito sott’acqua, costringendo i vigili del fuoco di Reggio Emilia ad intervenire per mettere in salvo un centinaio di cani. Situazione in miglioramento a Bologna, la città più colpita dal maltempo nel fine settimana.

Nonostante le scuole siano rimaste chiuse dopo l’ordinanza di ieri del sindaco Matteo Lepore, stamattina si sono verificati nuovi disagi a causa delle chiusure di parte di via Andrea Costa all’altezza dell’incrocio con via Bidone e di via Sabotino all’altezza di via Montenero per i lavori di pulizia e ripristino post-alluvione.

Ancora chiusi diversi svincoli della tangenziale e traffico in tilt nel quadrante sud ovest della città. Per tutta la giornata di oggi il Comune ha sospeso il pagamento della sosta in auto (strisce blu) in tutto il territorio municipale. Il Comune, “visto il protrarsi dell’emergenza maltempo e la presenza di diverse strade compromesse, ha invitato inoltre le aziende e gli enti del territorio a favorire per la giornata di oggi l’utilizzo dello smart working.

La regione Emilia-Romagna ieri ha riscontrato oltre 175 millimetri di pioggia, caduti sulla pianura e l’area collinare in meno di 24 ore. La media storica dell’intero mese di ottobre è di poco superiore ai 70 millimetri.