Nel Cosentino il fiume Crati oltre la soglia critica per le piogge

“Il fiume Crati, al confine tra Cassano allo Ionio e Corigliano-Rossano, nel Cosentino, ha superato la soglia critica fissata tra i 380 e 390 centimetri. Attualmente il livello è di circa 4,5 metri e continua a crescere”. Lo spiega all’Ansa il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, dicendo che “nel primo pomeriggio, intorno alle 14, si aspetta la piena”.

“La situazione che si registra sul Crati è molto molto complicata. Alle quattro di stamattina sembrava che il peggio fosse passato, il livello era sceso a 3 metri e 57 centimetri.

Intorno alle 5, però, – prosegue il sindaco – è iniziata una salita vertiginosa con le aree golenali, lato Sibari, invase. So che anche il collega sindaco di Corigliano-Rossano è molto preoccupato. Ho sentito la centrale Arpacal e siccome nell’entroterra, in particolare a Cosenza, stanotte c’è stata l’ira di Dio, si teme per il primo pomeriggio l’ondata di piena. Siamo tutti in allerta per questo”.