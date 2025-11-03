Occhiuto vara la giunta: il vice alla Lega. Dentro 2 donne, confermati Gallo e Calabrese

Il nuovo esecutivo è formato da 7 assessori più il governatore. Al leghista Mancuso la vicepresidenza. Tra gli esterni riconfermato al Bilancio Minenna. Esordio di Antonio Montuoro, Pasqualina Straface e Eulalia Micheli. Il presidente: "Parte nuova avventura, squadra è frutto di scelte collegiali"

Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha formato la sua nuova giunta regionale dopo essersi confrontato coi partiti che sostengono la sua maggioranza. Il presidente ha firmato il decreto con il quale vengono nominati i nuovi assessori (sette) ed assegnate le relative deleghe. Nella squadra entreranno politici eletti, tecnici e due donne. Confermati alcuni uscenti mantenendo l’equilibrio dei consiglieri supplenti che subentrano in consiglio a chi è stato nominato assessore. Il presidente ha ridisegnato anche i dipartimenti della “Cittadella”.

La vice presidenza dell’esecutivo va alla Lega, due donne, poi ci sono due esterni e due rappresentanti per ognuna delle tre circoscrizioni elettorali.

La vice presidenza va a Filippo Mancuso, della Lega, presidente del Consiglio regionale uscente che avrà competenze di indirizzo politico in materia di lavori pubblici, urbanistica, difesa del suolo e politiche della casa.

Giovanni Calabrese, di Fratelli d’Italia, assessore uscente al lavoro, ha le deleghe in materia di sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro, turismo, fiere nazionali ed internazionali nelle materie allo stesso delegate.

Gianluca Gallo (Forza Italia), il più votato in assoluto con oltre 30mila voti, viene confermato all’agricoltura e relative attività di promozione, incluse le fiere nazionali ed internazionali in materia, risorse agroalimentari, forestazione, aree interne, minoranze linguistiche e trasporto pubblico locale.

Eulalia Micheli (candidata nella circoscrizione sud con Occhiuto Presidente e giunta terza alle elezioni), viene nominata assessore con competenze di indirizzo politico in materia di istruzione, sport e politiche per i giovani.

Marcello Minenna, esterno, assessore con competenze tecniche di indirizzo in materia di bilancio e patrimonio, programmazione fondi nazionali e comunitari, transizione digitale, energia, enti strumentali, fondazioni e società partecipate.

Antonio Montuoro (FdI), assessore con competenze di indirizzo politico in materia di valorizzazione del capitale umano ed innovazione nel lavoro pubblico, legalità e sicurezza, valorizzazione dei beni confiscati, cooperazione internazionale ed ambiente.

Pasqualina Straface (FI) ha le deleghe a inclusione sociale, sussidiarietà e welfare, pari opportunità, benessere animale.

Il presidente della Regione Occhiuto, infine, riserva alla sua diretta competenza le materie di cultura, rapporti con l’Unione europea, marketing territoriale, promozione della Calabria e dei suoi asset strategici, attrazione degli investimenti e incoming, infrastrutture di trasporto e sistemi infrastrutturali complessi, edilizia sanitaria, iniziativa legislativa, protezione civile, salute e servizi sanitari e ogni altra materia non espressamente attribuita alla competenza di un assessore.

Occhiuto, parte avventura nuova giunta, frutto scelte collegiali

“Prende ufficialmente il via l’avventura della nuova Giunta che guiderà la Regione Calabria nel corso del mio secondo mandato”, afferma il governatore Roberto Occhiuto. “Ringrazio sentitamente – prosegue – i vertici nazionali e regionali dei partiti della maggioranza per il sostegno, la fiducia e la preziosa collaborazione che hanno dimostrato durante la campagna elettorale prima e nel dare forma, con scelte collegiali, a questa nuova squadra di governo poi.

Ad eccezione di un unico componente tecnico dell’esecutivo, tutti gli assessori erano candidati alle ultime elezioni regionali, viene ovviamente garantita la rappresentanza di genere, così come c’è stata la giusta attenzione agli equilibri territoriali: ogni circoscrizione elettorale – nord, centro, sud – avrà due rappresentanti”.

“La nuova Giunta – sottolinea Occhiuto – parte subito con sette assessori. Ma già a novembre porteremo in Consiglio regionale la legge per modificare lo Statuto calabrese e adeguarlo alla nuova legislazione nazionale: al termine delle due letture previste, nei prossimi mesi, avremo dunque la possibilità di allargare la squadra, arrivando a nove componenti. I due nuovi assessori in più verranno proposti, uno ciascuno, da Lega e da Noi Moderati”. “Al vice presidente e agli assessori i più sinceri auguri di buon lavoro”, conclude Occhiuto.