Nuova giunta Occhiuto, a Palazzo Campanella entrano 5 consiglieri supplenti

La nomina della nuova giunta regionale da parte del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto modifica in parte anche i componenti del Consiglio per effetto della legge approvata nella scorsa legislatura del consigliere “supplente”.

La norma prevede infatti che chi viene nominato assessore sia sostituito dal primo dei non eletti nella stessa lista.

Con la nomina ad assessore, lasciano quindi il posto in Consiglio Gianluca Gallo e Pasqualina Straface di Forza Italia, Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro di Fratelli d’Italia e Filippo Mancuso della Lega.

Al loro posto, dunque, subentreranno, per Fi, Antonio De Caprio e Piercarlo Chiappetta, per Fdi Daniela Iriti e Filippo Pietropaolo – destinato a subentrare dal momento che Wanda Ferro ha annunciato che continuerà ad impegnarsi per la Calabria in qualità di sottosegretaria all’Interno – e, per la Lega, Gianpaolo Bevilacqua.