Olimpiadi Parigi, cerimonia d’apertura tra insulti alla Cristianità e gaffe

All’indomani della cerimonia d’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, è già polemica. Quello che ha travolto l’inaugurazione dei Giochi è stata l’esibizione delle drag queen durante la parata.

Attraverso un comunicato, la Conferenza episcopale di Francia (Cef), ha affermato: “La cerimonia di apertura proposta dal COJOP (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici) ha offerto al mondo intero ieri sera meravigliosi momenti di bellezza, di gioia, ricchi di emozioni e universalmente lodati. Questa cerimonia purtroppo comprendeva scene di derisione e di scherno del Cristianesimo, che deploriamo profondamente”, scrivono in un comunicato stampa, co-firmato dagli organizzatori degli “Holy Games” – un programma della Chiesa cattolica per conciliare sport e fede”.

Se le scene non sono citate con precisione, un momento notevole della cerimonia è stato un dipinto intitolato “Festa” che inizia con l’immagine di un gruppo a tavola, tra cui diverse drag queen (travestiti), che ricorda l’Ultima Cena.

“Questa mattina pensiamo a tutti i cristiani di tutti i continenti che si sono sentiti feriti – continua il documento dei vescovi – per gli eccessi e la provocazione di alcune scene. Auspichiamo che capiscano come la festa olimpica vada molto al di là dei partiti presi ideologici di qualche artista”. I vescovi ringraziano “i membri di altre confessioni religiose che ci hanno espresse la loro solidarietà”.

“Lo sport – scrivono ancora i prelati – è un’attività umana meravigliosa, che rallegra profondamente il cuore degli atleti e degli spettatori”, “largo ora alle competizioni, che portano verità, consolazione e gioia a tutti”.

La polemica ha varcato qualsiasi confine: il vescovo Robert Barron del Minnesota, negli Stati Uniti, ha invitato i cattolici a “far sentire la loro voce”, in risposta a quella che ha definito “la grave presa in giro dell’Ultima Cena”.

Sui social, poi, una pioggia di critiche: anche Elon Musk, patron di X, si è espresso parlando di un cristianesimo “diventato impotente” e di una performance “estremamente irrispettosa”. Stessa cosa l’Iran, paese islamico, che in un post sui social si dice profondamente rammaricato per la “derisione del profeta Isa”, nella fede cristiana Gesù Cristo.

“L’Avvenire” ha preso posizione nel suo editoriale: “Si è andati giù pesante di trucco e parrucco a ridisegnare un’umanità che ormai pare aver senso solo se trasgredisce. Non prendeteci per biechi bacchettoni moralistici, ma che senso ha dover vivere ogni singolo evento planetario, per di più sportivo, come se fosse un Gay Pride?”.

Poi l’eclatante errore avvenuto nel momento in cui la cerimonia d’apertura entrava nella sua parte solenne, poco prima della dichiarazione di apertura delle Olimpiadi di Emmanuel Macron e del giuramento degli atleti.

La bandiera a Place du Trocadero è stata consegnata ai militari da un cavaliere mascherato e loro l’hanno issata, ma non nel verso giusto, bensì al contrario.

Di fatto la bandiera olimpica, con l’iconica immagine dei cinque anelli multicolori sovrapposti uno sull’altro, è stata issata con due cerchi in alto e tre cerchi in basso, anziché tre anelli (blu, nero e rosso) nella parte superiore e due anelli (giallo e verde) nella parte inferiore. “È deplorevole”, si è scusato in conferenza stampa il portavoce del Cio, Mark Adams, “ma in uno spettacolo di quattro ore, a volte succedono delle cose”.

L’errore non è sfuggito agli osservatori più attenti. La testata inglese Daily Mail ha immediatamente fatto notare l’incredibile autogol e molti spettatori hanno sottolineato e commentato sui social l’incredibile sbaglio.