Omicidio in Via Popilia, fermato un uomo

Un uomo, F.D.G., è stato fermato oggi dai carabinieri perché sospettato di avere ucciso stamane il 48enne Luca Carbone, trovato senza vita nella sua auto nel popolare quartiere di Via Popilia, all’ultimo lotto. L’uomo, secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito all’addome. I proiettili sparati sarebbero due, uno ha colpito il parabrezza, l’altro si è conficcato nella portiera.

La svolta investigativa è giunta nel primo pomeriggio, quando, intorno alle 15, il sospettato è stato accompagnato in caserma dopo essere stato prelevato all’ultimo piano dello stabile in cui abitava, in Largo della Consulta femminile. Nei minuti successivi, alla luce degli elementi raccolti, la Procura di Cosenza ha quindi emesso il decreto di fermo nei suoi confronti. Pare che il delitto sia maturato per motivi privati, non in un contesto di criminalità.

“L’omicidio è stato scoperto in mattinata, quando il corpo senza vita di Luca Carbone, nato nel 1978, è stato rinvenuto all’interno della sua autovettura in Largo della Consulta femminile, a poca distanza da piazza Grimaldi, nel cuore del rione popolare di Via Popilia, area oggetto di interventi di riqualificazione urbana con la costruzione del Palazzetto dello Squash”. Il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 9.50, con i primi soccorsi giunti sul posto poco dopo le 10. L’auto presentava due fori di proiettile, uno sul parabrezza e uno sullo sportello sinistro lato posteriore, elementi che hanno immediatamente fatto ritenere l’episodio un omicidio”, riporta Cosenza Channel.

La vittima viveva al terzo piano dello stabile davanti al quale è stato colpito. Dalle prime verifiche è emerso che Luca Carbone aveva vecchi e modesti precedenti, e che in passato aveva lavorato come pizzaiolo, anche se al momento non risultava occupato.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza per i rilievi tecnico-scientifici, insieme ai militari del Nucleo Investigativo. Le indagini sono coordinate dal procuratore Vincenzo Capomolla, con il pm Veronica Rizzaro presente nelle fasi iniziali delle operazioni.